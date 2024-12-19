РФ вдарила ракетою по житловому будинку у Кривому Розі
Ввечері четверга, 19 грудня, російська терористична армія поцілила ракетою по житловому будинку у Кривому Розі
Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
О 23:06 він написав про ракетну атаку на Кривий Ріг.
Згодом він поінформував, що росіяни атакували житловий будинок у місті. Наразі на місці влучання працюють усі екстрені служби.
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