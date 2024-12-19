Росіяни обстріляли Куп’янщину: двоє загиблих, є поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, кількість загиблих через удари по Куп'янщині збільшилась до двох. Стало відомо, що внаслідок атак загинув цивільний чоловік.

О 15:52 Синєгубов інформував, що через ворожий обстріл Шевченкового одна жінка загинула. Ще одна жінка та чоловік отримали поранення.

Крім того, внаслідок обстрілу Дворічної одна жінка отримала поранення, її госпіталізували.