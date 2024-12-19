Росіяни обстріляли Куп’янщину: двоє загиблих, є поранені
Окупаційна армія РФ у четвер, 19 грудня, завдала ударів по Куп'янщині. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, троє отримали поранення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, кількість загиблих через удари по Куп'янщині збільшилась до двох. Стало відомо, що внаслідок атак загинув цивільний чоловік.
О 15:52 Синєгубов інформував, що через ворожий обстріл Шевченкового одна жінка загинула. Ще одна жінка та чоловік отримали поранення.
Крім того, внаслідок обстрілу Дворічної одна жінка отримала поранення, її госпіталізували.
- Вранці четверга, 19 грудня, російська окупаційна армія атакувала дронами Херсон, а також Нововоронцовку, що на Херсонщині. Внаслідок ворожих атак є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.74 Купівля 41.74Продаж 42.24
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе