Росіяни атакували дроном Нововоронцовку на Херсонщині: є постраждалі
Вранці четверга, 19 грудня, російська окупаційна армія атакувала дроном Нововоронцовку, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали три жінки
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено будівлю місцевого магазину та три транспортні засоби. Серед постраждалих – жінки, які перебували на вулиці.
"58-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. У 44-річної місцевої жительки тяжкі поранення – вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, множинні осколкові поранення голови, церебральна кома", - повідомили в ОВА.
Обох потерпілих доставили до лікарні.
Згодом в ОВА повідомили, що до лікарні доставили ще одну жінку, яка постраждала через удар російського БПЛА по Нововоронцовці.
"У 58-річної потерпілої – вибухова травма, контузія та осколкові поранення обох гомілок. Наразі вона перебуває під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні.
- У вівторок, 17 грудня, російські окупанти атакували з артилерії Білозерку на Херсонщині, внаслідок чого одна жінка загинула, інша зазнала поранень.
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