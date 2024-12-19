Росіяни атакували дроном Нововоронцовку на Херсонщині: є постраждалі

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено будівлю місцевого магазину та три транспортні засоби. Серед постраждалих – жінки, які перебували на вулиці.

"58-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. У 44-річної місцевої жительки тяжкі поранення – вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, множинні осколкові поранення голови, церебральна кома", - повідомили в ОВА.

Обох потерпілих доставили до лікарні.

Згодом в ОВА повідомили, що до лікарні доставили ще одну жінку, яка постраждала через удар російського БПЛА по Нововоронцовці.

"У 58-річної потерпілої – вибухова травма, контузія та осколкові поранення обох гомілок. Наразі вона перебуває під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні.