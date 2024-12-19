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Оновлено

Росіяни атакували дроном Нововоронцовку на Херсонщині: є постраждалі

Катерина Ганжа
19 грудня, 2024 четвер
10:27
Війна з Росією

Вранці четверга, 19 грудня, російська окупаційна армія атакувала дроном Нововоронцовку, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки постраждали три жінки

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Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено будівлю місцевого магазину та три транспортні засоби. Серед постраждалих – жінки, які перебували на вулиці. 

"58-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. У 44-річної місцевої жительки тяжкі поранення – вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, множинні осколкові поранення голови, церебральна кома", - повідомили в ОВА. 

Обох потерпілих доставили до лікарні. 

Згодом в ОВА повідомили, що до лікарні доставили ще одну жінку, яка постраждала через удар російського БПЛА по Нововоронцовці. 

"У 58-річної потерпілої – вибухова травма, контузія та осколкові поранення обох гомілок. Наразі вона перебуває під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні.

  • У вівторок, 17 грудня, російські окупанти атакували з артилерії Білозерку на Херсонщині, внаслідок чого одна жінка загинула, інша зазнала поранень. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
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