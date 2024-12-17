РФ ударила з артилерії по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, є поранена

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вказано, що росіяни вдарили по Білозерці близько 13:00. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, яка перебувала на вулиці.

"Ще одна 64-річна жінка дістала поранення. Потерпілу у важкому стані доправили до лікарні. В неї вибухова травма та травматична ампутація ноги.

Нині медики надають їй всю необхідну допомогу", - додав Прокудін.