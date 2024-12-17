РФ ударила з артилерії по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, є поранена
Російська окупаційна армія у вівторок, 17 грудня, атакувала з артилерії Білозерку на Херсонщині, внаслідок чого одна жінка загинула, інша зазнала поранень
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Вказано, що росіяни вдарили по Білозерці близько 13:00. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, яка перебувала на вулиці.
"Ще одна 64-річна жінка дістала поранення. Потерпілу у важкому стані доправили до лікарні. В неї вибухова травма та травматична ампутація ноги.
Нині медики надають їй всю необхідну допомогу", - додав Прокудін.
- Зранку 17 грудня окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільну автівку в Херсоні. У результаті поранень зазнали двоє людей.
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