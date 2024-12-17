Росіяни зранку атакували цивільне авто в Херсоні: постраждали двоє людей

Про це інформує Херсонська ОВА.

Як зазначається, російські військові атакували з дрона цивільне авто в Дніпровському районі Херсона.

Унаслідок обстрілу 51-річний чоловік та 50-річна жінка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також осколкові поранення.

Потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.