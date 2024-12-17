Росіяни зранку атакували цивільне авто в Херсоні: постраждали двоє людей
Уранці вівторка, 17 грудня, російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільну автівку у Херсоні. У результаті поранень зазнали двоє людей
Про це інформує Херсонська ОВА.
Як зазначається, російські військові атакували з дрона цивільне авто в Дніпровському районі Херсона.
Унаслідок обстрілу 51-річний чоловік та 50-річна жінка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також осколкові поранення.
Потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
- У ніч проти 17 грудня російська армія запустила ударні БПЛА. Декілька груп дронів літали Україною всю ніч і до ранку.
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