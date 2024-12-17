РФ атакує Україну ударними БПЛА: ситуація вранці 17 грудня

Про це повідомляють Повітряні сили.

Перші безпілотники в повітряному просторі України зафіксували ще ввечері 16 грудня.

Станом на 04:41 ударні дрони рухалися в кількох областях.

На Сумщині, курс - західний/південно-західний; на південному сході Чернігівщини, курс - західний/північно-західний; На Полтавщині, курс - західний.

О 05:00 оголосили про загрозу БПЛА в Київській області.

О 06:01 ворожий ударний з'явився на північному заході сході Харківщини.

Також БПЛА виявили в центрі Сумщини, на південному сході та південному заході Чернігівщини. А о 06:08 ПС попередили, що безпілотник рухається у напрямку Броварів на Київщині.