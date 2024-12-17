РФ атакує Україну ударними БПЛА: ситуація вранці 17 грудня
У ніч проти 17 грудня російська армія запустила по Україну ударні БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили.
Перші безпілотники в повітряному просторі України зафіксували ще ввечері 16 грудня.
Станом на 04:41 ударні дрони рухалися в кількох областях.
На Сумщині, курс - західний/південно-західний; на південному сході Чернігівщини, курс - західний/північно-західний; На Полтавщині, курс - західний.
О 05:00 оголосили про загрозу БПЛА в Київській області.
О 06:01 ворожий ударний з'явився на північному заході сході Харківщини.
Також БПЛА виявили в центрі Сумщини, на південному сході та південному заході Чернігівщини. А о 06:08 ПС попередили, що безпілотник рухається у напрямку Броварів на Київщині.
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