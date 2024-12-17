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Головна Війна з Росією РФ атакує Україну ударними БПЛА: ситуація вранці 17 грудня
Оновлено

РФ атакує Україну ударними БПЛА: ситуація вранці 17 грудня

Дмитро Марценишин
17 грудня, 2024 вiвторок
06:09
Війна з Росією нічна атака "шахедів"

У ніч проти 17 грудня російська армія запустила по Україну ударні БПЛА

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили

Перші безпілотники в повітряному просторі України зафіксували ще ввечері 16 грудня. 

Станом на 04:41 ударні дрони рухалися в кількох областях. 

На Сумщині, курс - західний/південно-західний; на південному сході Чернігівщини, курс - західний/північно-західний; На Полтавщині, курс - західний.

О 05:00 оголосили про загрозу БПЛА в Київській області. 

О 06:01 ворожий ударний з'явився на північному заході сході Харківщини.

Також БПЛА виявили в центрі Сумщини, на південному сході та південному заході Чернігівщини. А о 06:08 ПС попередили, що безпілотник рухається у напрямку Броварів на Київщині. 

 

Теги:
Новини
ППО
російська армія
Київщина
Полтавщина
Сумщина
ЗСУ
Чернігівщина
безпілотник
повітряна тривога
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