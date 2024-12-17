Сили ППО знищили 20 безпілотників, якими РФ атакувала Україну
Уночі та вранці 17 грудня російська армія запустила по Україні 31 безпілотник. Оборонці українського неба знищили 20 ворожих дронів
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
З 23:00 16 грудня росіяни запустили по Україні 31 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів з районів Брянська та Орла у РФ.
Станом на 12:00 підтверджено збиття 20 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.
"Внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Один БПЛА – в повітрі", – додали в Повітряних силах.
- У ніч проти 17 грудня російська армія запустила по Україні ударні БПЛА, у Київській області та столиці спрацювала протиповітряна оборона.
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