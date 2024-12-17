Сили ППО знищили 20 безпілотників, якими РФ атакувала Україну

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

З 23:00 16 грудня росіяни запустили по Україні 31 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів з районів Брянська та Орла у РФ.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 20 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

"Внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Один БПЛА – в повітрі", – додали в Повітряних силах.