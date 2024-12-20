"Росіяни намагаються поширити паніку": Прокудін спростував інформацію про примусову евакуацію з Херсона

Про це він написав у Telegram.

"Росіяни намагаються використати сьогоднішній масований обстріл й провальну спробу просунутися у бік Херсона, аби посіяти паніку в області", – сказав Прокудін.

Він зазначив, що низка Telegram-каналів опублікувала фейкові повідомлення, що нібито у Херсоні оголосили примусову евакуацію, та наголосив, що це – неправда.

Прокудін також додав, що Херсонщина перебуває під постійними ударами ворожої армії й росіяни постійно намагаються переправитися на правобережжя.

Очільник ОВА закликав мешканців не піддаватися паніці та наголосив, що процедура евакуації наразі залишається незмінною. Водночас він закликав жителів регіону подумати про безпеку і зробити вибір на користь евакуації.

"Якщо ви не плануєте виїздити, прошу у святкові дні бути максимально обачними, без нагальної потреби не виходити з дому і памʼятайте про правила двох стін", – додав Прокудін.