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"Росіяни намагаються поширити паніку": Прокудін спростував інформацію про примусову евакуацію з Херсона

Юлія Лаврук
20 грудня, 2024 п'ятниця
15:24
Війна з Росією Херсонська область

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що на тлі масованого обстрілу Херсона росіяни намагаються поширити паніку в області та розповсюджують фейки

Зміст

Про це він написав у Telegram.

"Росіяни намагаються використати сьогоднішній масований обстріл й провальну спробу просунутися у бік Херсона, аби посіяти паніку в області", – сказав Прокудін.

Він зазначив, що низка Telegram-каналів опублікувала фейкові повідомлення, що нібито у Херсоні оголосили примусову евакуацію, та наголосив, що це – неправда.

Прокудін також додав, що Херсонщина перебуває під постійними ударами ворожої армії й росіяни постійно намагаються переправитися на правобережжя. 

Очільник ОВА закликав мешканців не піддаватися паніці та наголосив, що процедура евакуації наразі залишається незмінною. Водночас він закликав жителів регіону подумати про безпеку і зробити вибір на користь евакуації.

"Якщо ви не плануєте виїздити, прошу у святкові дні бути максимально обачними, без нагальної потреби не виходити з дому і памʼятайте про правила двох стін", – додав Прокудін.

  • Рано вранці 20 грудня російська армія здійснила масований обстріл Херсона. Під ударом опинилися житлові будинки, у результаті чого є щонайменше двоє загиблих і постраждалі.
Теги:
Новини
Україна
Херсон
Херсонщина
фейк
російські фейки
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