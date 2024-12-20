"Росіяни намагаються поширити паніку": Прокудін спростував інформацію про примусову евакуацію з Херсона
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що на тлі масованого обстрілу Херсона росіяни намагаються поширити паніку в області та розповсюджують фейки
Про це він написав у Telegram.
"Росіяни намагаються використати сьогоднішній масований обстріл й провальну спробу просунутися у бік Херсона, аби посіяти паніку в області", – сказав Прокудін.
Він зазначив, що низка Telegram-каналів опублікувала фейкові повідомлення, що нібито у Херсоні оголосили примусову евакуацію, та наголосив, що це – неправда.
Прокудін також додав, що Херсонщина перебуває під постійними ударами ворожої армії й росіяни постійно намагаються переправитися на правобережжя.
Очільник ОВА закликав мешканців не піддаватися паніці та наголосив, що процедура евакуації наразі залишається незмінною. Водночас він закликав жителів регіону подумати про безпеку і зробити вибір на користь евакуації.
"Якщо ви не плануєте виїздити, прошу у святкові дні бути максимально обачними, без нагальної потреби не виходити з дому і памʼятайте про правила двох стін", – додав Прокудін.
- Рано вранці 20 грудня російська армія здійснила масований обстріл Херсона. Під ударом опинилися житлові будинки, у результаті чого є щонайменше двоє загиблих і постраждалі.
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