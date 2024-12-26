"Про наступ на Херсон не йдеться": ЦПД назвав ключовий задум ворога в регіоні
Про наступ російської окупаційної армії на Херсон наразі не йдеться. У ворога інша мета
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
"На Херсонщині росіяни намагаються проводити десантні операції на острови. Сили оборони їх знищують і дуже ефективно. Росія зазнає втрат. При цьому їхні пропагандисти лякають наступом на саме місто Херсон, хоча про це не йдеться", - написав він.
За його словами, ключовий задум ворога – спробувати на човнах десантуватися на певні ділянки островів. Але до цього українська армія готова, наголосив Коваленко.
Він також зазначив, що небезпеку для Херсона, як і раніше, становлять російські дрони, артилерія та авіація.
- 20 грудня російські ДРГ намагалися просунутися в напрямку Херсона.
- Пізніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що суттєвої загрози для Херсона наразі немає, є лише факти спроб противника закріплюватися на островах і проводити штурми через Дніпро.
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