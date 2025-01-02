ООН заявила про обмеження релігійних свобод в Україні. МЗС відреагувало

Про це йдеться у доповіді, оприлюдненій 31 грудня 2024 року.

В ООН переконані, що ухвалений у серпні 2024 року закон про заборону діяльності УПЦ МП в Україні порушує міжнародні стандарти, адже "національна безпека не є достатньою підставою для обмеження релігійної свободи за міжнародними договорами".

Згідно з поправками до закону про релігійні організації, забороняється діяльність іноземних релігійних організацій, пов'язаних із країнами-агресорами, а також їхніх українських партнерів.

"Якщо суд встановить, що українська релігійна організація пов'язана із забороненою іноземною організацією, він може ухвалити рішення про її розпуск. Водночас розпуск впливає на можливість окремих осіб сповідувати свою релігію чи переконання разом з іншими та загрожує життєздатності громади загалом", – ідеться у доповіді ООН.

Закон дозволяє розпуск організацій, якщо їхні "уповноважені особи" визнані винними у злочинах, зокрема тих, що загрожують національній безпеці, або причетні до "неодноразових фактів поширення пропаганди ідеології русского миру".

"Подібні розпливчасті формулювання не дають чіткого розуміння вимог закону та можуть покласти відповідальність на релігійні громади за дії окремих осіб", - зазначили своєю чергою в ООН.

Реакція МЗС України

Пресслужба зовнішньополітичного відомства 2 січня оприлюднила заяву, в якій відкинула звинувачення в обмеженні релігійних свобод в Україні.

"Відкидаємо висновки ООН щодо поправок до Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" як такі, що спотворюють дійсність. Укотре наголошуємо, що згаданий у доповіді закон не передбачає заборони жодної з наявних в Україні церков. Він лише не допускає підпорядкування релігійних організацій в Україні керівним центрам, які розміщуються в державі, що здійснила або здійснює збройну агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину її території, а також релігійних організацій, що підтримують збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголосила, що Україна робить усе для захисту своїх громадян від деструктивного впливу держави-агресора, зокрема з використанням релігійних організацій.

У МЗС нагадали, що саме Росія під час війни скоює злочини проти вірян, зокрема на ТОТ, переслідує релігійні громади та руйнує споруди.

"Розраховуємо на те, що у своїх доповідях Моніторингова місія ООН з прав людини надаватиме надалі об’єктивні оцінки реальній ситуації зі свободою релігії в Україні та продовжить фіксувати російські злочини проти українських вірян, релігійних громад і лідерів, церковного майна", - резюмували у пресслужбі.