Припинення транзиту російського газу через Україну не вплине на ціни для населення, – Нафтогаз
Припинення транзиту російського газу територією України не позначиться на тарифах для побутових споживачів
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
"Тариф на газ залишається незмінним – 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року включно. Жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається. Мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти", - йдеться у повідомленні.
Таким чином у компанії заперечили, що припинення транзиту російського газу територією України вплине на ціни для побутових споживачів.
Раніше стало відомо, що Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубометрів.
- Кабмін на засіданні 23 серпня 2024 року ухвалив рішення зберегти пільговий тариф на газ для виробників тепла й побутових споживачів до 30 квітня 2025 року.
- У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що цю зиму Україна планує пройти з газом лише власного видобутку.
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