Припинення транзиту російського газу через Україну не вплине на ціни для населення, – Нафтогаз

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

"Тариф на газ залишається незмінним – 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року включно. Жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається. Мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти", - йдеться у повідомленні.

Таким чином у компанії заперечили, що припинення транзиту російського газу територією України вплине на ціни для побутових споживачів.

Раніше стало відомо, що Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тариф на транспортування газу для внутрішніх споживачів зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубометрів.