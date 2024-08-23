Уряд залишив ціну на газ без змін до кінця наступного опалювального сезону
Кабмін на засіданні 23 серпня ухвалив рішення зберегти пільговий тариф на газ для виробників тепла й побутових споживачів
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
Шмигаль констатував, що прийдешня зима буде важкою, адже багато енергооб'єктів пошкоджено внаслідок масованих атак ворога.
"Сьогодні уряд продовжує спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону", - поінформував прем'єр.
"Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло й тепло", - додав він.
- 9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій.
- Улітку уряд підвищив ціну на світло до 4,32 грн за кВт-год. Новий тариф діє з 1 червня.
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