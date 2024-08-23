Уряд залишив ціну на газ без змін до кінця наступного опалювального сезону

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

Шмигаль констатував, що прийдешня зима буде важкою, адже багато енергооб'єктів пошкоджено внаслідок масованих атак ворога.

"Сьогодні уряд продовжує спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону", - поінформував прем'єр.

"Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло й тепло", - додав він.