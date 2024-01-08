Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

Так, Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення штрафів і пені, стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

При цьому мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Крім того, постановою на окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.

Нагадаємо, нині тариф на електроенергію для населення складає 2,64 грн/кВт-год.