Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за ЖКП
Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій
Про це йдеться у відповідній постанові уряду.
Так, Кабмін скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення штрафів і пені, стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
При цьому мораторій і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії.
Крім того, постановою на окупованих територіях забороняється нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації.
Нагадаємо, нині тариф на електроенергію для населення складає 2,64 грн/кВт-год.
- У Міненерго заявили, що підвищувати тарифи на світло для населення наразі не планують.
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