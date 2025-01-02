У Молдові євро став базовою валютою обмінного курсу

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в соцмережі Х.

Вона підкреслила, що такий крок "підсилить економічні звʼязки" Молдови з Європейським Союзом та забезпечить "більшу стабільність" для громадян.

"У ситуації, коли 60% нашої торгівлі і 70% грошових переказів здійснюється у євро, цей крок підсилює наші економічні зв’язки із ЄС та забезпечує більшу стабільність і передбачуваність для усіх молдаван", – написала Санду.

Starting today, the euro becomes the reference currency for Moldova’s exchange rate. With over 60% of our trade and 70% of remittances in euro, the move strengthens our economic ties with the EU, bringing more stability and predictability for all Moldovans. — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 2, 2025