У Молдові євро став базовою валютою обмінного курсу
Молдова з 2 січня почала використовувати євро як базову валюту обмінного курсу: раніше такою був долар
Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в соцмережі Х.
Вона підкреслила, що такий крок "підсилить економічні звʼязки" Молдови з Європейським Союзом та забезпечить "більшу стабільність" для громадян.
"У ситуації, коли 60% нашої торгівлі і 70% грошових переказів здійснюється у євро, цей крок підсилює наші економічні зв’язки із ЄС та забезпечує більшу стабільність і передбачуваність для усіх молдаван", – написала Санду.
- 30 грудня повідомлялось, що Молдова розглядає націоналізацію компанії "Молдовгаз", яку контролює РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.87 Купівля 41.87Продаж 42.49
- EUR Купівля 43.45Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе