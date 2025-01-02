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За 5 днів відкачали 25 тонн: через обстріл РФ у Південний Буг біля Миколаєва потрапила олія

Юлія Юліна
2 січня, 2025 четвер
20:02
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Унаслідок падіння уламків БПЛА під час обстрілу Миколаєва, який російська армія здійснила в ніч на 28 грудня 2024 року, було пошкоджено резервуар з олією

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Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, олія потрапила в річку Південний Буг.

"Унаслідок падіння уламків БПЛА в ніч на 28 грудня було пошкоджено резервуар з олією агропромислового підприємства, яка витекла на прилеглу територію та потрапила в річку Південний Буг", - написав він.

"З метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючі бонові загородження, які наші  фахівці 10 взводу ДВГРЗ ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії", - додав міський голова.

За його словами, за 5 днів спеціалісти відкачали 25 тонн олії, і наразі роботи тривають.

Посилаючись на дані фахівців, Сєнкевич стверджує, що інцидент вагомого негативного впливу на навколишнє середовище не має, адже олія органічного походження. Однак він назвав подію ще одним злочином Росії, яка прагне знищувати все.

  • Унаслідок обстрілу 28 грудня у Миколаєві виникли дві пожежі, зокрема на даху багатоквартирного будинку.
Теги:
Новини
Україна
Миколаїв
безпілотник
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