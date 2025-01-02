Поліція Київщини розшукує жінку, яка залишила немовля в сумці на вулиці
2 січня у Богуславі Київської області жінка залишила новонароджену дитину в сумці на вулиці. Правоохоронці встановлюють обставини події та шукають батьків
Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.
"Сьогодні, 2 січня, на одній із вулиць міста Богуслав поруч із приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика. Дитину негайно доставили до медичного закладу, де лікарі наразі проводять обстеження її стану здоров’я", - йдеться у повідомленні.
"Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують батьків немовляти", - додали в поліції.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про подію або можливих свідків, просять звертатися на спецлінію "102" або до найближчого відділення поліції.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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