Поліція Київщини розшукує жінку, яка залишила немовля в сумці на вулиці

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

"Сьогодні, 2 січня, на одній із вулиць міста Богуслав поруч із приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика. Дитину негайно доставили до медичного закладу, де лікарі наразі проводять обстеження її стану здоров’я", - йдеться у повідомленні.

"Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують батьків немовляти", - додали в поліції.

Громадян, яким відома будь-яка інформація про подію або можливих свідків, просять звертатися на спецлінію "102" або до найближчого відділення поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.