Унаслідок атаки росіян по Києву 1 січня постраждала будівля Спілки письменників України

Про це повідомили у пресслужбі НСПУ.

У результаті атаки Росії по Україні вранці 1 січня зазнав ушкоджень Будинок письменників України.

"Вибито практично всі вікна, частково ушкоджений фасад, а також окремі кабінети всередині приміщення. Постраждалих, на щастя, нема", - уточнили в НСПУ.

Про значення будівлі, відомої як Маєток Лібермана, написала письменниця Оксана Забужко.

"Це важливий будинок, миле панство, і не тільки для архітектурного обличчя київських Липок - сказати, що в 1987-1991 рр. "тут розвалювали СРСР" (саме Спілка письменників дала притулок Народному Руху України), не було б перебільшенням. Не знаю, чи є на будинку з цього приводу меморіальна дошка; у нації з невідбитою історичною пам'яттю мала б бути", - зауважила письменниця.

1 січня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, в Сумській області "шахед" влучив у двоповерховий будинок. Всього ППО збила 9 з 10 ворожих безпілотників. Над Дніпропетровщиною збили ракету.

Ворожі обстріли 1 січня повністю знищили музей-будинок Романа Шухевича у Львові. Втрачено меморіальні речі Шухевича, зокрема меблі: стіл, крісла, фотель, фортепіано, погруддя генерал-хорунжого УПА авторства Михайла Черешньовського. Травмованих і загиблих немає.



