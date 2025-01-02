Унаслідок атаки росіян по Києву 1 січня постраждала будівля Спілки письменників України
1 січня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, в Києві постраждав Маєток Лібермана, де розташовується Національна спілка письменників України
Про це повідомили у пресслужбі НСПУ.
У результаті атаки Росії по Україні вранці 1 січня зазнав ушкоджень Будинок письменників України.
"Вибито практично всі вікна, частково ушкоджений фасад, а також окремі кабінети всередині приміщення. Постраждалих, на щастя, нема", - уточнили в НСПУ.
Про значення будівлі, відомої як Маєток Лібермана, написала письменниця Оксана Забужко.
"Це важливий будинок, миле панство, і не тільки для архітектурного обличчя київських Липок - сказати, що в 1987-1991 рр. "тут розвалювали СРСР" (саме Спілка письменників дала притулок Народному Руху України), не було б перебільшенням. Не знаю, чи є на будинку з цього приводу меморіальна дошка; у нації з невідбитою історичною пам'яттю мала б бути", - зауважила письменниця.
- 1 січня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, в Сумській області "шахед" влучив у двоповерховий будинок. Всього ППО збила 9 з 10 ворожих безпілотників. Над Дніпропетровщиною збили ракету.
- Ворожі обстріли 1 січня повністю знищили музей-будинок Романа Шухевича у Львові. Втрачено меморіальні речі Шухевича, зокрема меблі: стіл, крісла, фотель, фортепіано, погруддя генерал-хорунжого УПА авторства Михайла Черешньовського. Травмованих і загиблих немає.
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