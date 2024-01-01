Росіяни 1 січня атакують Україну: у Києві та області пролунали вибухи, на Сумщині "шахед" влучив у житловий будинок

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ПС о 16:19 попередили, що БПЛА через Бориспільський район рухаються у напрямку Києва.

У Київській ОВА наголосили, що в області працює ППО. О 16:56 у КМВА також повідомили, що в столиці працює ППО.

О 17:25 у Києві та області оголосили про відбій повітряної тривоги.

У Сумській ОВА поінформували, що БПЛА поцілив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді.

"Є руйнування, люди опинились під завалами. На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога", - написали у сумській ОВА.