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Головна Війна з Росією Росіяни 1 січня атакують Україну: у Києві та області пролунали вибухи, на Сумщині "шахед" влучив у житловий будинок

Росіяни 1 січня атакують Україну: у Києві та області пролунали вибухи, на Сумщині "шахед" влучив у житловий будинок

1 січня, 2024 понедiлок
17:05
Війна з Росією Обстріл, БПЛА, шахеди, Сумщина

У понеділок, 1 січня, росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, в Сумській області "шахед" влучив у двоповерховий будинок

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

У ПС о 16:19 попередили, що БПЛА через Бориспільський район рухаються у напрямку Києва.  

У Київській ОВА наголосили, що в області працює ППО. О 16:56 у КМВА також повідомили, що в столиці працює ППО.

О 17:25 у Києві та області оголосили про відбій повітряної тривоги. 

У Сумській ОВА поінформували, що БПЛА поцілив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді.

"Є руйнування, люди опинились під завалами. На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога", - написали у сумській ОВА. 

 

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