Росіяни 1 січня атакують Україну: у Києві та області пролунали вибухи, на Сумщині "шахед" влучив у житловий будинок
У понеділок, 1 січня, росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, в Сумській області "шахед" влучив у двоповерховий будинок
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ПС о 16:19 попередили, що БПЛА через Бориспільський район рухаються у напрямку Києва.
У Київській ОВА наголосили, що в області працює ППО. О 16:56 у КМВА також повідомили, що в столиці працює ППО.
О 17:25 у Києві та області оголосили про відбій повітряної тривоги.
У Сумській ОВА поінформували, що БПЛА поцілив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді.
"Є руйнування, люди опинились під завалами. На місці прильоту працюють всі необхідні служби. Попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога", - написали у сумській ОВА.
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