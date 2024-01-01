Удар РФ по музею Шухевича: найцінніші експонати в безпеці, проте будівля зруйнована вщент
Найбільш цінні експонати музею Шухевича у Львові, а це близько 600 одиниць, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ перенесли в безпечне місце
Про це "Радіо Свобода" повідомили працівники музею.
Зазначається, що ворожі обстріли 1 січня повністю знищили музей-будинок Романа Шухевича у Львові. Втрачено меморіальні речі Шухевича, зокрема меблі: стіл, крісла, фотель, фортепіано, погруддя генерал-хорунжого УПА авторства Михайла Черешньовського. Травмованих і загиблих немає.
"Найцінніший пам’ятник – це будинок, який зруйнований. Більшість основного фонду забрано з музею на початку війни, він вцілів. Окремі речі були в музеї, які були габаритні", – розповів журналістам Петро Слободян, заступник директора Львівського історичного музею, відділом якого є музей Шухевича.
Львівська ОВА оцінила вартість будівлі у 2 млн 258 тис. гривень. Але сам будинок є історичним для українців, тому що з 1949 року це була конспіративна квартира Романа Шухевича, вказують журналісти.
- Українські сили ППО у новорічну ніч знищили 87 із 90 ворожих "шахедів".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.15 Купівля 38.15Продаж 39
- EUR Купівля 42.02Продаж 43.16
- Актуальне
- Важливе