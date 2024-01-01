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Удар РФ по музею Шухевича: найцінніші експонати в безпеці, проте будівля зруйнована вщент

1 січня, 2024 понедiлок
15:46
Культура

Найбільш цінні експонати музею Шухевича у Львові, а це близько 600 одиниць, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ перенесли в безпечне місце

Про це "Радіо Свобода" повідомили працівники музею.

Зазначається, що ворожі обстріли 1 січня повністю знищили музей-будинок Романа Шухевича у Львові. Втрачено меморіальні речі Шухевича, зокрема меблі: стіл, крісла, фотель, фортепіано, погруддя генерал-хорунжого УПА авторства Михайла Черешньовського. Травмованих і загиблих немає.

"Найцінніший пам’ятник – це будинок, який зруйнований. Більшість основного фонду забрано з музею на початку війни, він вцілів. Окремі речі були в музеї, які були габаритні", – розповів журналістам Петро Слободян, заступник директора Львівського історичного музею, відділом якого є музей Шухевича.

Львівська ОВА оцінила вартість будівлі у 2 млн 258 тис. гривень. Але сам будинок є історичним для українців, тому що з 1949 року це була конспіративна квартира Романа Шухевича, вказують журналісти.

Україна
Львів
Війна з Росією
Новини Західної України
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