Сили ППО у новорічну ніч знищили 87 із 90 ворожих "шахедів"
У новорічну ніч 2024 року росіяни випустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА Shahed. З 90 запущених безпілотників українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 87 "шахедів"
Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що атака дронів здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава у Криму, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ.
Крім того, що росіяни випустили 90 безпілотників Shahed-136/131, окупанти завдали удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей.
У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу по маршруту слідування безпілотників. Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона.
У Новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БПЛА - 87 із 90 "шахедів". Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил.
- В ніч на 1 січня 2024 року безпілотники типу "шахед" країни-агресора атакували місто Одеса.
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