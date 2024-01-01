У новорічну ніч Росія атакує Одесу шахедами: є загиблий та поранені, горять житлові будинки
В ніч на 1 січня 2024 року безпілотники типу "шахед" країни-агресора атакують місто Одеса
Станом на 02:00 ночі є інформація про перші жертви та ушкодження.
"На жаль, є влучання уламків збитих дронів. В житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі. Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, їх кількість уточнюється", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За словами мера Одеси Геннадія Труханова, який наразі знаходиться в одному з постраждалих будинків, терор в новорічну ніч - це цілковито "по-російськи".
"Кажуть, як новий рік зустрінеш - так його і проведеш. Так от, цього року Україна порушить це правило. Ми вистоїмо та переможемо. Бо на нашому боці - справедливість та Бог"
- сказав Труханов.
Одеські новинні ТГ-канали заяявляють про щонайменше два значних влучення шахедами або ж уламками збитих шахедів у багатоповерхові житлові будинки. У місці цих ударів спалахнули пожежі.
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