У новорічну ніч Росія атакує Одесу шахедами: є загиблий та поранені, горять житлові будинки

Станом на 02:00 ночі є інформація про перші жертви та ушкодження.

"На жаль, є влучання уламків збитих дронів. В житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі. Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, їх кількість уточнюється", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, який наразі знаходиться в одному з постраждалих будинків, терор в новорічну ніч - це цілковито "по-російськи".

"Кажуть, як новий рік зустрінеш - так його і проведеш. Так от, цього року Україна порушить це правило. Ми вистоїмо та переможемо. Бо на нашому боці - справедливість та Бог"

- сказав Труханов.

Одеські новинні ТГ-канали заяявляють про щонайменше два значних влучення шахедами або ж уламками збитих шахедів у багатоповерхові житлові будинки. У місці цих ударів спалахнули пожежі.

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