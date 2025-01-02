Світ — не шахівниця, правила не працюють
Правила прописані таким чином, що їх іноді можна порушувати. Іноді за це карають, а іноді порушення лишається безкарним, чи навіть винагороджується
Розгляд світу як шахівниці є лише метафорою, яка працює за умов, що
- кількість клітин на дошці обмежена,
- кількість фігур теж обмежена,
- гравців всього двоє,
- обидва гравці мають мету виграти в шахи, дотримуючись тих самих правил.
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Натомість маємо:
- суперечки щодо кількості клітин, яких явно понад 64. Лише деякі з них є квадратними, і чорними або білими,
- кількість і класи фігур міняються із часом, вони можуть апгрейдитись і деградувати, втрачати та відновлювати ресурс,
- деякі фігури за сумісництвом є гравцями, хоча й слабкими. А деякі гравці, яких більш ніж двоє, за сумісництвом є фігурами, лише трохи сильнішими від пішаків,
- правила прописані таким чином, що їх іноді можна порушувати. Іноді за це карають, а іноді порушення лишається безкарним, чи навіть винагороджується,
- на додачу гра відбувається не покроково, а в реальному часі. Іноді є рік, щоб обдумати наступний хід, іноді нема навіть доби...
Ось така виходить не-шахівниця. Навіть якщо у шахах хтось є гросмейстером, то в цій грі він чи вона може ледве скласти на перший юнацький... Шахи давно змодельовано на рівні стратегій чемпіонів. А гра під назвою геополітика навіть близько не має такої моделі...
Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог
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