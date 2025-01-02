Ось така виходить не-шахівниця. Навіть якщо у шахах хтось є гросмейстером, то в цій грі він чи вона може ледве скласти на перший юнацький... Шахи давно змодельовано на рівні стратегій чемпіонів. А гра під назвою геополітика навіть близько не має такої моделі...

Джерело

Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.