Поламалась ця система у 2019 році. У 2024 році маємо значний або переважний вплив президентської вертикалі на ВР, Кабмін і судову владу.

Якщо проблеми мають системний характер, заміна персоналій їх може пом'якшити. Або не пом'якшити. Але причини проблем лишаються. Звісно, можна вчергове кидатись камінням в мудрий український народ, але до конструктиву це не веде. І є ризик влучити камінцем або двома в самих себе. Зокрема, я б згадав, що монобільшість (ТМ) виникла, як результат стратегічної помилки або двох старого політикуму, який ганебно програв майже всі мажоритарні округи. Хоча можна було просто скасувати мажоритарку або зберегти, але домовитись про співпрацю на рівні округів.

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Я б запропонував для початку замислитись про відновлення системи стримувань і противаг. Щоб від гарних або поганих персоналій у певних кріслах наше життя залежало трохи менше. Тому — не називатиму прізвищ. "Захист від дурня" не зовсім коректний науковий термін. Але це зрозуміле загалу словосполучення. Ну ОК, можна політкоректно — захист системи від безграмотного або безвідповідального користувача.

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Виборів під час дії воєнного стану не буде. Тимчасова відсутність виборів — це таки краще, ніж проведення виборів за невідомо якими списками, з порушеннями процедури й відфонарно намальованим результатом. А також ситуативним посиленням наших внутрішніх суперечок, яким скористаються наші любі стратегічні опоненти.

Наш ворог таки досі в Кремлі, а не на Банковій, Грушевського чи Хрещатику.

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Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

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