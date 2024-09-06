Це як посада директор Чорного моря, тільки вище рангом.

Тобто українці, без міністерства єдності зовсім єднатись нездатні?

Ви, бл*дь, фахівці околовсячеських наук Трускавецького розливу були на фронті? Ну хоч в якійсь бригаді? Ні? Ну так приїдьте та подивіться, як українці швидко єднаються без "генеральной линии партии и светлава пути по которому нас ведёт наш рулевой, товарищ…". Хлопці та дівчата з різних куточків України миттєво обʼєднались у відділення, взводи, роти та батальйони, аби захищати свою землю, свій дім. Так, не все завжди виходить ідеально. А проте...

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Та й… Що в нашому житті ідеально, окрім передвиборчої програми Вови?

Міністерство єдності…

Хоча! Аби офіційно напиз… напиляти бабла, можна створити:

міністерство українського щастя;

міністерство доброго ранку;

міністерство гарної погоди;

міністерство, щоби ФК "Динамо" та "Шахтар" завжди перемагали;,

міністерство гарного кльову на риболовлі… Ну добре, можна обʼєднати із міністерством холодного пива;

міністерство гарного настрою Марʼяни…

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

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