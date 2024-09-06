Яких міністерств вам ще бракує?
Міністерство єдності. Фуууухххх… Вдих, видих, Петров*
Це як посада директор Чорного моря, тільки вище рангом.
Тобто українці, без міністерства єдності зовсім єднатись нездатні?
Ви, бл*дь, фахівці околовсячеських наук Трускавецького розливу були на фронті? Ну хоч в якійсь бригаді? Ні? Ну так приїдьте та подивіться, як українці швидко єднаються без "генеральной линии партии и светлава пути по которому нас ведёт наш рулевой, товарищ…". Хлопці та дівчата з різних куточків України миттєво обʼєднались у відділення, взводи, роти та батальйони, аби захищати свою землю, свій дім. Так, не все завжди виходить ідеально. А проте...
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Та й… Що в нашому житті ідеально, окрім передвиборчої програми Вови?
Міністерство єдності…
Хоча! Аби офіційно напиз… напиляти бабла, можна створити:
- міністерство українського щастя;
- міністерство доброго ранку;
- міністерство гарної погоди;
- міністерство, щоби ФК "Динамо" та "Шахтар" завжди перемагали;,
- міністерство гарного кльову на риболовлі… Ну добре, можна обʼєднати із міністерством холодного пива;
- міністерство гарного настрою Марʼяни…
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер
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