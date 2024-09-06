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OPINION

Яких міністерств вам ще бракує?

Олексій Петров
6 вересня, 2024 п'ятниця
08:01
Погляд

Міністерство єдності. Фуууухххх… Вдих, видих, Петров*

Зміст

Це як посада директор Чорного моря, тільки вище рангом.

Тобто українці, без міністерства єдності зовсім єднатись нездатні?

Ви, бл*дь, фахівці околовсячеських наук Трускавецького розливу були на фронті? Ну хоч в якійсь бригаді? Ні? Ну так приїдьте та подивіться, як українці швидко єднаються без "генеральной линии партии и светлава пути по которому нас ведёт наш рулевой, товарищ…". Хлопці та дівчата з різних куточків України миттєво обʼєднались у відділення, взводи, роти та батальйони, аби захищати свою землю, свій дім. Так, не все завжди виходить ідеально. А проте...

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Та й… Що в нашому житті ідеально, окрім передвиборчої програми Вови?

Міністерство єдності… 

Хоча! Аби офіційно напиз… напиляти бабла, можна створити:

  • міністерство українського щастя;
  • міністерство доброго ранку;
  • міністерство гарної погоди;
  • міністерство, щоби ФК "Динамо" та "Шахтар" завжди перемагали;,
  • міністерство гарного кльову на риболовлі… Ну добре, можна обʼєднати із міністерством холодного пива;
  • міністерство гарного настрою Марʼяни…

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Кабмін
політика
Війна з Росією
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