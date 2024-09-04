Розпустіть всі міністерства, залиште 5-6 менеджерів ОПи
П'ятий рік Шмигаль на чолі уряду, програма якого не затверджена Радою
Суцільна бутафорія замість Кабміну як інституції.
Уряд шукає гроші для армії. Підвищує акцизи та податки.
Зробіть простіше: розпустіть всі міністерства, залиште 5-6 менеджерів ОПи. Зекономите гроші для армії.
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Припиніть при обговоренні нових кандидатів на міністерську посаду одну субстанцію видавати за росу Божу. Всі вже давно знають, що це — не роса. Досить намахувати українців.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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