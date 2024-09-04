Суцільна бутафорія замість Кабміну як інституції.

Уряд шукає гроші для армії. Підвищує акцизи та податки.

Зробіть простіше: розпустіть всі міністерства, залиште 5-6 менеджерів ОПи. Зекономите гроші для армії.

Читайте також: Управлінська прірва у час війни

Припиніть при обговоренні нових кандидатів на міністерську посаду одну субстанцію видавати за росу Божу. Всі вже давно знають, що це — не роса. Досить намахувати українців.

Джерело

Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.