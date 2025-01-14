Фонд президента і низка установ підписали меморандум щодо популяризації українських студій у світовому академічному середовищі

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

"Сьогодні в нас є вже 50 закладів вищої освіти які подалися на участь в коаліції. Ми для них передбачили різні формати, де кожен університет може обрати будь-яку модель, рівень зобов’язання, які готові виконати після приєднання до коаліції. Головне, аби вони брали активну участь у діяльності. Це можуть бути курси з україністики, проведення окремих міжнародних конференцій, запрошення наших викладачів до викладання в їхніх країнах, це можуть бути обміни", - пояснила радниця-уповноважена президента України з питань Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Акцентується, що підписаний меморандум спрямований на розвиток та популяризацію українських студій у міжнародному академічному середовищі. Також він приверне увагу до деокупації Криму, культурної спадщини корінних народів та розвитку міжнародного партнерства.

Підписанти меморандуму планують наповнювати базу архіву і пропонуватимуть теми та матеріали для досліджень відповідно до запитів іноземних освітян, а також - розширювати коаліцію з академічного середовища.

Згідно з дослідженням Українського інституту, у всьому світі близько 160 закладів освіти викладають українознавчі дисципліни. Відомо, що найбільша зацікавленість до українських студій є у США, Канаді, Австралії, Японії, Франції, Німеччині, Чехії, Польщі, Словаччині й Великій Британії.

"Є окремі заявки від Латинської Америки, поки що менше від країн Глобального Півдня. Але ми там зараз працюємо, готуємо різні тематики, для країн Африки буде більш актуальна тема продовольчої безпеки. Зараз працюємо, аби відповідні студії також відкрили у Південній Кореї, Індії, Китаї тощо", - додала Будник.

Водночас у межах україністики вивчатимуть кримськотатарські студії. Директор Українського інституту Володимир Шейко наголосив, що в університетах за кордоном ця дисципліна зазвичай входить до тюркських чи ісламських студій.

Глобальна коаліція українських студій створюється за підтримки першої леді Олени Зеленської як спільна ініціатива Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Українського інституту та Представництва Президента України в АР Крим/Офісу Кримської платформи, Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України.