Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Фонд президента і низка установ підписали меморандум щодо популяризації українських студій у світовому академічному середовищі

Фонд президента і низка установ підписали меморандум щодо популяризації українських студій у світовому академічному середовищі

Дар'я Куркіна
14 січня, 2025 вiвторок
20:11
Суспільство

У Києві 14 січня був підписаний ​​багатосторонній меморандум у межах Глобальної коаліції українських студій, який, зокрема, приверне увагу до деокупації Криму та розвитку міжнародного партнерства

Зміст

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

"Сьогодні в нас є вже 50 закладів вищої освіти які подалися на участь в коаліції. Ми для них передбачили різні формати, де кожен університет може обрати будь-яку модель, рівень зобов’язання, які готові виконати після приєднання до коаліції. Головне, аби вони брали активну участь у діяльності. Це можуть бути курси з україністики, проведення окремих міжнародних конференцій, запрошення наших викладачів до викладання в їхніх країнах, це можуть бути обміни", - пояснила радниця-уповноважена президента України з питань Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Акцентується, що підписаний меморандум спрямований на розвиток та популяризацію українських студій у міжнародному академічному середовищі. Також він приверне увагу до деокупації Криму, культурної спадщини корінних народів та розвитку міжнародного партнерства.

Підписанти меморандуму планують наповнювати базу архіву і пропонуватимуть теми та матеріали для досліджень відповідно до запитів іноземних освітян, а також - розширювати коаліцію з академічного середовища. 

Згідно з дослідженням Українського інституту, у всьому світі близько 160 закладів освіти викладають українознавчі дисципліни. Відомо, що найбільша зацікавленість до українських студій є у США, Канаді, Австралії, Японії, Франції, Німеччині, Чехії, Польщі, Словаччині й Великій Британії. 

"Є окремі заявки від Латинської Америки, поки що менше від країн Глобального Півдня. Але ми там зараз працюємо, готуємо різні тематики, для країн Африки буде більш актуальна тема продовольчої безпеки. Зараз працюємо, аби відповідні студії також відкрили у Південній Кореї, Індії, Китаї тощо", - додала Будник.

Водночас у межах україністики вивчатимуть кримськотатарські студії. Директор Українського інституту Володимир Шейко наголосив, що в університетах за кордоном ця дисципліна зазвичай входить до тюркських чи ісламських студій. 

Глобальна коаліція українських студій створюється за підтримки першої леді Олени Зеленської як спільна ініціатива Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Українського інституту та Представництва Президента України в АР Крим/Офісу Кримської платформи, Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України.

Теги:
Новини
Україна
освіта
Крим
Президент України
новини Києва
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.29
    Купівля 42.29
    Продаж 42.96
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
14 січня
20:06
Зеленський оприлюднив відео допиту полоненого північнокорейського військового
20:03
Ексклюзив
Міжнародний кримінальний суд
Зустріччю з Путіним Трамп обнулить ордер Міжнародного кримінального суду, він прагне бути таким самим диктатором, - голова ГО "Україна в НАТО" Романюк
20:00
OPINION
Байден попрощався. Що чекає нас у "світі Трампа"?
19:42
Сергій Лавров
Віцеспікер парламенту Словаччини говорив з Лавровим у Москві про війну в Україні
19:35
Гауляйтер Євген Балицький
Суд в Україні виніс остаточний вирок колаборанту Балицькому – 15 років тюрми з конфіскацією майна
19:24
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченко отримав шанс перейти у клуб-фіналіст ЛЧ
19:20
На фото: The Weeknd
The Weeknd переніс дату виходу альбому Hurry Up Tomorrow через пожежі в Лос-Анджелесі
19:17
Оновлено
на фото Верховна Рада України
ВР підтримала законопроєкт про допуск медіа на засідання комітетів: Юрчишин розповів про організацію роботи журналістів
19:05
ЗСУ, мобілізація
В Україні спростили перебронювання працівників через Дію
19:00
Ексклюзив
Аеропорт Львів зима
В Українській асоціації пілотів оцінили можливість відкриття аеропорту "Львів"
18:52
Ексклюзив
рада голосування
"Комунальні підприємства можуть бути приватизовані": нардепка Савчук про новий закон та скасування Господарського кодексу
18:48
Рустем Умєров
Електронні скерування на ВЛК з'являться в "Резерв+" уже в січні, - Умєров
18:43
Смартфон
На окупованій Луганщині виникли проблеми з викликом "швидкої", – ОВА
18:41
Sony показала перші кадри фільму жахів "Дожити до світанку" на основі відеогри Until Dawn
18:30
інтернет
У РФ масштабний інтернет-збій: зафіксували проблеми в роботі операторів звʼязку, telegram i YouTube
18:30
Оновлено
спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня
"Маємо стати адвокатами української перемоги": спікерка парламенту Латвії Мієріня зустрілася в Києві зі Стефанчуком
18:23
Ростислав Семенченко
Українця визнали найкращим молодим футзалістом світу
18:22
Оновлено
Повітряні сили ЗСУ
Авіатехніки ЗСУ заявили про масове переведення їх у піхоту, Генштаб і Повітряні сили відреагували
18:07
на фото автівка волонтера, яку спалили на Вінниччині
На Вінниччині затримали 18-річного юнака, якого підозрюють у підпалі авто волонтера
18:06
Борис Пісторіус
Пісторіус: Німеччина підготувала все для допомоги Україні на €3 млрд, але є фіскальна проблема з фінансуванням
18:02
OPINION
Волц поставив Китай та Росію в одну категорію супротивників США
17:59
Південна Корея
Південна Корея заявила про готовність забрати військових КНДР, яких Україна захопила в полон
17:55
Артур Бетербієв (з поясом) та Рамзан Кадиров (на передньому плані)
"Занадто сильний для мене": російський боксер відмовився вийти на реванш проти Усика
17:44
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
"Створює цікавий прецедент": Defense Express про наймасовіший удар Сил оборони по військових об’єктах росіян
17:44
Борис Філатов
РФ заочно засудила мера Дніпра Філатова до 9 років колонії за дописи в інтернеті
17:42
Прокуратура перевіряє законність передачі землі ботанічного саду Гришка у Києві під житлову забудову
17:27
Кріштіану Роналду, "Аль-Наср"
Роналду ухвалив надважливе рішення щодо свого майбутнього, - ЗМІ
17:21
Оновлено
Володимир Зеленський і Борис Пісторіус
Зеленський на зустрічі з Пісторіусом у Києві висловився щодо зниження мобілізаційного віку
17:20
Сценарист "Чорного дзеркала" Джессі Армстронг працює над фільмом для HBO
17:18
Оновлено
Саміт ЄС, Марк Рютте
НАТО почало місію Baltic Sentry, Туск заявив про радикальне збільшення присутності Альянсу в Балтійському морі
17:10
PR
Adidas: історія успіху світового лідера у спортивній індустрії
17:05
електроенергія
Член комітету ВР із питань енергетики Нагорняк розповів, чи можливі вимкнення світла через морози
17:04
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 84 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
16:59
військовий квиток, мобілізація
У ТЦК Києва заявили, що наявність відстрочки або бронювання не звільняє від обов'язку прибути за повісткою
16:48
Михайло Стельмах
Помер колишній футболіст "Динамо" та "Шахтаря" Стельмах
16:42
Знищили понад 550 ТБ даних: українські хакери атакували російський аналог Prozorro
16:30
Придністров'я
Президентка Молдови Санду підтвердила візит лідера самопроголошеного Придністровʼя у Москву, аби обговорити поставки газу
16:28
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС прийняв проєкт угоди про перемир'я з Ізраїлем, - AP
16:17
Курт Волкер
"Політика буде рішучішою": Волкер припустив, як Трамп діятиме щодо війни в Україні
16:00
OPINION
Байден тримався "від гріха подалі"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV