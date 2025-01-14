Війні треба покласти край, але якомога вигідніше для українців, - майбутній очільник Пентагону

Про це повідомляє NBC News, передає Суспільне.

Сенатор Ангус Кінг був стурбований тим, що Гегсет не згадав Україну чи Росію під час вступного слова. Він запитав: "Цей сигнал для того, щоб ми кидали Україну?".

Той відповів, що рішення щодо подальшої підтримки України залежить від обраного президента Дональда Трампа.

"Це політичне рішення на рівні президента. Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він хотів би покласти край цьому конфлікту. Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто такий хороший хлопець. Ми хотіли б бачити це якомога вигідніше для українців. Але цій війні потрібно покласти край", — додав Гегсет.

В анкеті для Комітету Сенату з питань збройних сил Гегсет висловив думку, що США повинні стримувати Росію від дій, які суперечать їхнім національним інтересам. Проте він утримався від чіткої відповіді на запитання про важливість продовження допомоги у сфері безпеки для України.

"У разі підтвердження я забезпечу, щоб міністерство оборони відігравало ключову роль у зусиллях щодо підтримки спеціального представника президента з питань України та Росії", - зазначив він.

Раніше Трамп, який має вступити на посаду 20 січня, заявив , що підготовка його зустрічі з Путіним уже триває. У Швейцарії оголосили, що готові організувати на своїй території їхню зустріч.



