Сумська ОВА спростувала інформацію, що росіяни прорвали держкордон з Курщини

Про це пише пресслужба Сумської ОВА.

"За даними Сил безпеки та оборони, інформація, яка розповсюджується у мережі інтернет щодо прориву російськими військами державного кордону біля населених пунктів Журавка та Проходи не підтверджується. Наразі ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною. Сили безпеки та оборони тримають кордон і готові дати відсіч ворогу", - йдеться у повідомленні.

Як і раніше фіксуються спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти на територію Сумської області. Проте українські воїни працюють і знищують ці ДРГ.

"Закликаємо усіх, дотримуватись інформаційної гігієни, перевіряти інформацію, що поширюється різними джерелами та довіряти офіційним джерелам інформації – Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ, Сумська обласна військова адміністрація", - додали в ОВА.