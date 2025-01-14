Сумська ОВА спростувала інформацію, що росіяни прорвали держкордон з Курщини
У заяві Сумської обласної військової адміністрації наголосили, що станом на 14 січня не зафіксовано прориву державного кордону
Про це пише пресслужба Сумської ОВА.
"За даними Сил безпеки та оборони, інформація, яка розповсюджується у мережі інтернет щодо прориву російськими військами державного кордону біля населених пунктів Журавка та Проходи не підтверджується. Наразі ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною. Сили безпеки та оборони тримають кордон і готові дати відсіч ворогу", - йдеться у повідомленні.
Як і раніше фіксуються спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти на територію Сумської області. Проте українські воїни працюють і знищують ці ДРГ.
"Закликаємо усіх, дотримуватись інформаційної гігієни, перевіряти інформацію, що поширюється різними джерелами та довіряти офіційним джерелам інформації – Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ, Сумська обласна військова адміністрація", - додали в ОВА.
- Інформація, що російські війська перетинали український державний кордон на півночі Сумщини, була у звіті американського ISW (Інституту вивчення війни) за 12 січня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.29 Купівля 42.29Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе