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Сумська ОВА спростувала інформацію, що росіяни прорвали держкордон з Курщини

Влад Дідусь
14 січня, 2025 вiвторок
22:58
Війна з Росією війна з РФ, ЗСУ

У заяві Сумської обласної військової адміністрації наголосили, що станом на 14 січня не зафіксовано прориву державного кордону

Зміст

Про це пише пресслужба Сумської ОВА.

"За даними Сил безпеки та оборони, інформація, яка розповсюджується у мережі інтернет щодо прориву російськими військами державного кордону біля населених пунктів Журавка та Проходи не підтверджується. Наразі ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною. Сили безпеки та оборони тримають кордон і готові дати відсіч ворогу", - йдеться у повідомленні.

Як і раніше фіксуються спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти на територію Сумської області. Проте українські воїни працюють і знищують ці ДРГ.

"Закликаємо усіх, дотримуватись інформаційної гігієни, перевіряти інформацію, що поширюється різними джерелами та довіряти офіційним джерелам інформації – Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ, Сумська обласна військова адміністрація", - додали в ОВА.

  • Інформація, що російські війська перетинали український державний кордон на півночі Сумщини, була у звіті американського ISW (Інституту вивчення війни) за 12 січня.
Теги:
Новини
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Росія
російська армія
Сумщина
ЗСУ
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