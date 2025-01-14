Українця визнали найкращим молодим футзалістом світу
Український футзаліст Ростислав Семенченко став найкращим молодим гравцем світу
Про це повідомляє Асоціація футзалу України.
За версією авторитетного порталу FutsalPlanet, Ростислав Семенченко здобув перемогу в номінації "Найкращий молодий гравець 2024 року".
Минулого року Семенченко провів 19 матчів та забив 7 голів у футболці збірної України. У клубному сезоні 2023/24 українець став найкращим молодим гравцем чемпіонату, а також переможцем у номінації "гравець-відкриття".
У попередній кампанії він зробив 12+13 за системою гол+пас у 27 матчах. У поточному сезоні Семенченко вже встиг перевершити власний показник результативності, він забив 13 голів.
- У жовтні збірна України вперше у своїй історії стала бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу.
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