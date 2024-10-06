Україна вперше завоювала бронзу на ЧС з футзалу
Збірна України вперше у своїй історії стала бронзовим призером чемпіонату світу з футзалу
У матчі за третє місце, що відбувся 6 жовтня 2024 року, українці розгромили Францію з рахунком 7:1, передає Суспільне. Спорт.
Це третя медаль збірної України з футзалу на великих міжнародних турнірах і перша за 21 рік.
Інформацію про вирішальну перемогу над французами підтверджує й пресслужба Асоціації футзалу України на офіційній фейсбук-сторінці об'єднання.
ЧС-2024 з футзалу. Матч за бронзу
Україна - Франція 7:1
Голи: Чернявський (11), Зварич (22), Жук (27, 28), Абакшин (29, 29, 33) - Саадауї (23)
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