Україна вперше завоювала бронзу на ЧС з футзалу

У матчі за третє місце, що відбувся 6 жовтня 2024 року, українці розгромили Францію з рахунком 7:1, передає Суспільне. Спорт.

Це третя медаль збірної України з футзалу на великих міжнародних турнірах і перша за 21 рік.

Інформацію про вирішальну перемогу над французами підтверджує й пресслужба Асоціації футзалу України на офіційній фейсбук-сторінці об'єднання.

ЧС-2024 з футзалу. Матч за бронзу

Україна - Франція 7:1

Голи: Чернявський (11), Зварич (22), Жук (27, 28), Абакшин (29, 29, 33) - Саадауї (23)