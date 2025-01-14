На війні в Україні ліквідовано індійця, який воював в армії РФ

Про це Sky News пише з посиланням на Міністерство закордонних справ Індії.

У виданні припускають, що один індієць був завербований у російську загарбницьку армію, і в результаті ліквідований на війні в Україні. Ще один індієць зараз перебуває на лікуванні у Москві.

"Ми працюємо з російською владою для якнайшвидшого транспортування останків до Індії. Ми також домагаємося якнайшвидшої демобілізації та репатріації до Індії пораненого", - йдеться у заяві МЗС.