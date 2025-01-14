На війні в Україні ліквідовано індійця, який воював в армії РФ
Збройні Сили України зуміли ліквідувати індійця, який воював проти нашої держави у складі загарбницької армії РФ
Про це Sky News пише з посиланням на Міністерство закордонних справ Індії.
У виданні припускають, що один індієць був завербований у російську загарбницьку армію, і в результаті ліквідований на війні в Україні. Ще один індієць зараз перебуває на лікуванні у Москві.
"Ми працюємо з російською владою для якнайшвидшого транспортування останків до Індії. Ми також домагаємося якнайшвидшої демобілізації та репатріації до Індії пораненого", - йдеться у заяві МЗС.
- 12 грудня Індія і Росія уклали найбільшу в історії угоду про постачання нафти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.29 Купівля 42.29Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе