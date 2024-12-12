Індія і Росія уклали найбільшу в історії угоду про постачання нафти, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, які ознайомлені з угодою.

Повідомляється, що 10-річна угода становить 0,5% світових поставок і коштує приблизно 13 мільярдів доларів на рік за сьогоднішніми цінами. Вона ще більше зміцнить енергетичні відносини між Індією та Росією, яка перебуває під жорсткими західними санкціями через війну в Україні, зазначають в Reuters.

За словами джерел, згідно з угодою Роснефть постачатиме 20-21 вантаж розміром Aframax (від 80 тис. до 100 тис. метричних тонн) різних сортів російської сирої нафти і три вантажі мазуту вагою близько 100 тис. тонн кожний щомісяця.

На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти Роснефти з російських портів, що залишає небагато пропозицій для інших трейдерів і посередників, зазначило одне з джерел.

Два джерела повідомили, що Reliance і Роснефть щороку переглядатимуть ціни та обсяги в рамках угоди з урахуванням динаміки нафтових ринків.