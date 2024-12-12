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Індія і Росія уклали найбільшу в історії угоду про постачання нафти, - Reuters

Катерина Ганжа
12 грудня, 2024 четвер
14:44
Світ Роснефть Reliance

Російська державна нафтова компанія "Роснефть" погодилася постачати майже 500 тис. барелів нафти на добу індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance у рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між двома країнами

Зміст

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, які ознайомлені з угодою. 

Повідомляється, що 10-річна угода становить 0,5% світових поставок і коштує приблизно 13 мільярдів доларів на рік за сьогоднішніми цінами. Вона ще більше зміцнить енергетичні відносини між Індією та Росією, яка перебуває під жорсткими західними санкціями через війну в Україні, зазначають в Reuters.

За словами джерел, згідно з угодою Роснефть постачатиме 20-21 вантаж розміром Aframax (від 80 тис. до 100 тис. метричних тонн) різних сортів російської сирої нафти і три вантажі мазуту вагою близько 100 тис. тонн кожний щомісяця.

На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти Роснефти з російських портів, що залишає небагато пропозицій для інших трейдерів і посередників, зазначило одне з джерел.

Два джерела повідомили, що Reliance і Роснефть щороку переглядатимуть ціни та обсяги в рамках угоди з урахуванням динаміки нафтових ринків.

  • Раніше видання Politico повідомляло, що, попри санкції, у 2024 році країни ЄС придбали в Індії майже на 20% більше палива, виробленого з російської нафти, порівняно з минулим роком. 
Теги:
Новини
Росія
Індія
нафта
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