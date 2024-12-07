ЄС цьогоріч збільшив на 20% закупівлі палива з Індії, виробленого з російської нафти

Про це повідомляє Politico з посиланням на звіт Центру вивчення демократії (CSD).

Як зазначається, із січня по серпень 2024 року країни ЄС імпортували 6,7 млн тонн нафти з трьох великих індійських нафтопереробних заводів, розташованих у Джамнагарі, Вадінарі та Нью-Мангалорі. Загальна вартість цих закупівель склала 5,4 млрд євро.

Попри загальне скорочення імпорту палива з Індії на 9% порівняно з минулим роком, закупівлі саме на цих трьох НПЗ, які використовують російську нафту, зросли на 4%. Водночас ціна на виготовлене паливо значно підвищилася.

У 2024 році Індія замінила Саудівську Аравію як головного постачальника палива до ЄС. Видання наголошує, що придбання нафтопродуктів, виготовлених із російської сировини в третіх країнах, хоча і не суперечить санкційним обмеженням ЄС, ставить під загрозу зусилля блоку зі скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв, пише видання.

"Дозволяючи третім країнам, таким як Індія і Туреччина, реекспортувати нафтопродукти, вироблені з російської нафти, ЄС фактично відкриває шлях Кремлю для компенсації втрат європейського ринку", – зазначає старший аналітик CSD Мартін Владіміров.

Експерти також зазначають, що додаткові доходи, отримані від експорту палива, допомагають Росії покривати зростаючі витрати на ведення війни проти України. У контексті ослаблення російського рубля та збільшення витрат на оборону ці надходження стали критично важливими для підтримки російського бюджету.