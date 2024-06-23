У травні Індія імпортувала з Росії рекордну кількість нафти, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з торговими джерелами та даними про поставки, це збільшило частку Росії як третього за величиною імпортера і споживача нафти у світі майже до 41% минулого місяця.

Водночас, після того, як Саудівська компанія Saudi Aramco підвищила строкові ціни на нафту на другий місяць у травні, поставки з цієї країни впали до 10-місячного мінімуму.

Ще одним чинником зростання імпорту Індією російської нафти є те, що її аналогічні сорти з регіонів переважно на Близькому Сході коштують дорожче.

Так, у травні Індія відвантажила близько 5,1 млн барелів на добу нафти, що приблизно на 5,6% більше, ніж у квітні. За даними видання, імпорт російської нафти в Індію в травні виріс на 14,7% в порівнянні з квітнем і на 5,9% в порівнянні з минулим роком.

"Минулого місяця російська нафта була доступна у великій кількості й з кращими знижками через нижчий попит з боку Китаю", - зазначив чиновник одного з індійських нафтопереробних заводів.