Індія у квітні збільшила імпорт нафти з РФ до максимального показника за 9 місяців, - Reuters
Імпорт російської нафти в Індію у квітні зріс до максимуму в порівнянні з останніми 9-ма місяцями, оскільки РФ використовує для поставок танкери, які не потрапили під санкції
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що досягти максимальних обсягів поставок у квітні Росія змогла завдяки танкерам "Совкомфлота", на яких не накладено санкції.
У матеріалі йдеться, що індійські нафтопереробні заводи деякий час не приймали російську сировину, яку перевозили танкерами "Совкомфлота". Це сталось після запровадження санкцій США проти 14 танкерів компанії.
Reuters наводить дані, що минулого місяця НПЗ Індії переробляли майже 1,8 млн барелів нафти РФ на день: це приблизно на 8,2% більше, ніж у березні.
"Росія продовжує залишатися головним постачальником нафти в Індію, за нею йдуть Ірак і Саудівська Аравія", - додає інформаційне агентство.
- 7 травня стало відомо, що один з найбільших на півдні Росії нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе відновив перероблювання нафти після того, як був пошкоджений у січні внаслідок атаки безпілотників.
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