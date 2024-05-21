Індія у квітні збільшила імпорт нафти з РФ до максимального показника за 9 місяців, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що досягти максимальних обсягів поставок у квітні Росія змогла завдяки танкерам "Совкомфлота", на яких не накладено санкції.

У матеріалі йдеться, що індійські нафтопереробні заводи деякий час не приймали російську сировину, яку перевозили танкерами "Совкомфлота". Це сталось після запровадження санкцій США проти 14 танкерів компанії.

Reuters наводить дані, що минулого місяця НПЗ Індії переробляли майже 1,8 млн барелів нафти РФ на день: це приблизно на 8,2% більше, ніж у березні.

"Росія продовжує залишатися головним постачальником нафти в Індію, за нею йдуть Ірак і Саудівська Аравія", - додає інформаційне агентство.