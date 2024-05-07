Один з найбільших НПЗ у російському Туапсе відновив роботу після атаки дронів у січні, - Reuters

Про це інформує агентство Reuters з посиланням на два джерела.

Зазначається, що наприкінці квітня НПЗ завершив ремонтні роботи на установці первинної переробки нафти АВТ-12, потужність якої становить близько 250 тис. барелів на добу.

Як зазначили джерела, станом на 1 травня обсяги переробки нафти на НПЗ становили 146 600 барелів на добу.

Вато наголосили, що нафтопереробний завод у Туапсе вважається одним із найбільших на півдні Росії.