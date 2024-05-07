Один з найбільших НПЗ у російському Туапсе відновив роботу після атаки дронів у січні, - Reuters
Один з найбільших на півдні Росії нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе відновив перероблювання нафти після того, як був пошкоджений у січні внаслідок атаки безпілотників
Про це інформує агентство Reuters з посиланням на два джерела.
Зазначається, що наприкінці квітня НПЗ завершив ремонтні роботи на установці первинної переробки нафти АВТ-12, потужність якої становить близько 250 тис. барелів на добу.
Як зазначили джерела, станом на 1 травня обсяги переробки нафти на НПЗ становили 146 600 барелів на добу.
Вато наголосили, що нафтопереробний завод у Туапсе вважається одним із найбільших на півдні Росії.
- Нагадаємо, в російському місті Туапсе у Краснодарському краю в ніч на 25 січня внаслідок атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі. Це спецоперація Служби безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.28 Купівля 39.28Продаж 39.8
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе