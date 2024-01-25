В Туапсе Краснодарського краю РФ горіла нафтобаза

Про це повідомляє Оперативний штаб Краснодарського краю.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Площа пожежі складає 200 квадратних метрів. Водночас оперштаб не повідомив, через що сталася пожежа.

Російські телеграм-канали повідомляють, що причиною пожежі могла стати атака безпілотника, а перед займанням у місті лунали вибухи – ймовірно, від роботи ППО.

Також про проліт кількох безпілотників до та після пожежі повідомляють місцеві мешканці.

Очільник Туапсинського району Сергій Бойко підтвердив, що на території нафтопереробного заводу горить вакуумне устаткування.

"Прошу довіряти офіційним джерелам інформації і не викладати відео з місця події, щоб уникнути несприятливих наслідків", - додав він.

Під час повітряної тривоги припиняв роботу аеропорт міста Сочі. На запасному аеропорту у Мінеральних Водах приземлились чотири літаки.