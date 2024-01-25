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В Туапсе Краснодарського краю РФ горіла нафтобаза

25 січня, 2024 четвер
01:52
Війна з Росією війна з росією пожежа безпілотник ППО

В російському місті Туапсе у Краснодарському краю в ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтобазі – її причиною імовірно стало падіння безпілотника

Про це повідомляє Оперативний штаб Краснодарського краю.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Площа пожежі складає 200 квадратних метрів. Водночас оперштаб не повідомив, через що сталася пожежа.

Російські телеграм-канали повідомляють, що причиною пожежі могла стати атака безпілотника, а перед займанням у місті лунали вибухи – ймовірно, від роботи ППО.

Також про проліт кількох безпілотників до та після пожежі повідомляють місцеві мешканці.

Очільник Туапсинського району Сергій Бойко підтвердив, що на території нафтопереробного заводу горить вакуумне устаткування.

"Прошу довіряти офіційним джерелам інформації і не викладати відео з місця події, щоб уникнути несприятливих наслідків", - додав він.

Під час повітряної тривоги припиняв роботу аеропорт міста Сочі. На запасному аеропорту у Мінеральних Водах приземлились чотири літаки.

  • 18 січня міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Московську та Ленінградську області. Натомість ЗМІ пишуть, що уламки БПЛА впали на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, це може бути спецоперація ГУР
Теги:
Росія
нафта
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