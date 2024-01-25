В Туапсе Краснодарського краю РФ горіла нафтобаза
В російському місті Туапсе у Краснодарському краю в ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтобазі – її причиною імовірно стало падіння безпілотника
Про це повідомляє Оперативний штаб Краснодарського краю.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Площа пожежі складає 200 квадратних метрів. Водночас оперштаб не повідомив, через що сталася пожежа.
Російські телеграм-канали повідомляють, що причиною пожежі могла стати атака безпілотника, а перед займанням у місті лунали вибухи – ймовірно, від роботи ППО.
Також про проліт кількох безпілотників до та після пожежі повідомляють місцеві мешканці.
Очільник Туапсинського району Сергій Бойко підтвердив, що на території нафтопереробного заводу горить вакуумне устаткування.
"Прошу довіряти офіційним джерелам інформації і не викладати відео з місця події, щоб уникнути несприятливих наслідків", - додав він.
Під час повітряної тривоги припиняв роботу аеропорт міста Сочі. На запасному аеропорту у Мінеральних Водах приземлились чотири літаки.
- 18 січня міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Московську та Ленінградську області. Натомість ЗМІ пишуть, що уламки БПЛА впали на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, це може бути спецоперація ГУР
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе