У РФ повідомили про атаку безпілотників на Московську та Ленінградську області
Місцева влада та міноборони РФ повідомили про атаку безпілотників на Московську та Ленінградську області
Силами ППО в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. Про це заявив Сергій Собянін.
На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.
Ще один безпілотник був перехоплений силами ППО над територією Ленінградської області. Про це повідомляє Міноборони Росії. Також у відомстві підтвердили удар по Московській області.
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