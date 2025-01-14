До Києва прибула спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня
У вівторок, 14 січня, до Києва прибула спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня. Вона планує низку зустрічей, зокрема з українськими органами влади
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Зазначається, що Дайгу Мієріню на вокзалі в Києві зустріла віцеспікерка Олена Кондратюк.
"Це черговий важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин!" - йдеться у дописі.
У латвійської делегації запланована низка зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових.
- Того ж дня до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
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