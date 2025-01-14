До Києва прибула спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Зазначається, що Дайгу Мієріню на вокзалі в Києві зустріла віцеспікерка Олена Кондратюк.

"Це черговий важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-латвійських відносин!" - йдеться у дописі.

У латвійської делегації запланована низка зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових.