До України прибула спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня
У вівторок, 16 січня, з першим офіційним візитом до столиці України прибула спікерка саейми Латвії Дайга Мієріня
Про це інформує пресслужба Верховної Ради України.
Латвійську посадовицю зустріла в Україні заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
"Рада зустріти й вітати з першим офіційним візитом в Україні спікерку саейми Латвії Дайгу Мієріню! Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами і парламентами", - написала Кондратюк.
- Напередодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський відвідав Латвію. Під час його візиту очільник країни Едгарс Рінкевичс анонсував новий пакет військової допомоги Україні.
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