Зеленський прибув до Латвії: президент Рінкевичс анонсував пакет військової допомоги Україні
У четвер, 11 січня, під час візиту президента Володимира Зеленського до Латвії, очільник країни Едгарс Рінкевичс анонсував новий пакет військової допомоги Україні
Відео з офіційної церемонії зустрічі з'явилося на сторінці президента у facebook.
Очільники країн зустрілися у столиці Латвії - Ризі. Згодом відбудуться переговори делегацій Латвії та України.
Також Зеленський зустрінеться з головою Сейму Дайгою Міерінею та прем'єр-міністром Евікою Сілінею.
Обговорюватимуться двостороння співпраця держав, подальша підтримка України, а також питання, пов'язані з євроатлантичною інтеграцією України.
Президент Латвії анонсував пакет допомоги Україні
Президент Рінкевичс під час спільної пресконференції з Зеленським нагадав, що надана Латвією допомога становить більш ніж 1% від ВВП країни та перевищує 600 млн євро. Він додав, що країна продовжить підтримувати Україну та анонсував новий пакет допомоги, до якого увійдуть гаубиці, 155 мм боєприпаси, протитанкова зброя, ракети, всюдиходи, гранати, гелікоптери, дрони, пристрої зв'язку, генератори та екіпірування.
Рінкевичс повідомив, що Латвія також взяла на себе зобов'язання вести коаліцію дронів в рамках "Рамштайну" і підпише з Україною меморандуми про співпрацю у військові сфері. Йдеться, зокрема, про виготовлення дронів.
"Прийшов час змінити наголоси: ми дуже багато говорили, що ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати стільки, скільки це буде необхідно. Але, чесно кажучи, головною ціллю і головним політичним сигналом має бути те, що ми підтримуємо і будемо підтримувати Україну до повної перемоги над російським імперіалізмом", - наголосив Рінкевичс.
- 10 січня, Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Литви: очільник країни Ґітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні у 200 мільйонів євро. Також Зеленський зустрівся з очільницею уряду та парламенту Литви.
- 11 січня Зеленський відвідав столицю Естонії Таллінн. Там він зустрівся з президентом Аларом Карісом, який заявив, що Естонія до 2027-го щороку надаватиме Україні допомогу на 0,25% свого оборонного бюджету.
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