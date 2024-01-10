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"Надійні друзі та принципові партнери": Зеленський прибув до Литви та анонсував візити до Естонії та Латвії

10 січня, 2024 середа
10:57
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 січня, прибув з візитом до столиці Литви. Згодом він відвідає також Естонію та Латвію

Про це президент повідомив у telegram

"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс", - написав він. 

Зеленський зазначив, що проведе переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єр-міністеркою Інґрідою Шимоніте та спікеркою сейму Вікторією Чміліте-Нільсен. Крім того, заплановані зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. 

"Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", - додав президент. 

  • Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що якщо Захід припинить підтримувати Україну, то ймовірність російської агресії проти країн-членів НАТО зросте. 
Латвія
Естонія
Володимир Зеленський
Литва
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