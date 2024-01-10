"Надійні друзі та принципові партнери": Зеленський прибув до Литви та анонсував візити до Естонії та Латвії

Про це президент повідомив у telegram.

"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс", - написав він.

Зеленський зазначив, що проведе переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єр-міністеркою Інґрідою Шимоніте та спікеркою сейму Вікторією Чміліте-Нільсен. Крім того, заплановані зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

"Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", - додав президент.