"Надійні друзі та принципові партнери": Зеленський прибув до Литви та анонсував візити до Естонії та Латвії
Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 січня, прибув з візитом до столиці Литви. Згодом він відвідає також Естонію та Латвію
Про це президент повідомив у telegram.
"Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Таллінні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс", - написав він.
Зеленський зазначив, що проведе переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єр-міністеркою Інґрідою Шимоніте та спікеркою сейму Вікторією Чміліте-Нільсен. Крім того, заплановані зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.
"Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки. І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення", - додав президент.
- Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що якщо Захід припинить підтримувати Україну, то ймовірність російської агресії проти країн-членів НАТО зросте.
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