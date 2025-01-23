Президент Аргентини розповів про формування "альянсу народів", серед партнерів якого Маск, Трамп і Орбан

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Укрінформ.

"Формується міжнародний альянс усіх народів, які хочуть бути вільними і приймають ідеї свободи. Протягом цього року я зміг знайти партнерів у цій боротьбі в кожному куточку планети, від чудового Ілона Маска до затятої італійки, моєї дорогої подруги Джорджі Мелоні, від (Наїма, - ред.) Букеле в Сальвадорі до Віктора Орбана в Угорщині, від Біньяміна Нетаньяху в Ізраїлі до Дональда Трампа у Сполучених Штатах", - заявив Мілей.

Також аргентинський президент засудив "соціалістичний порядок денний", що, за його словами, веде Захід до загибелі. Він вважає, що світ має повернутися до лібералізму, інакше доля західних держав стане такою, як у всіх цивілізацій, які "дозволили захопити себе руйнівним ідеологіям минулого".

Водночас Мілей захистив "дорогого друга" Ілона Маска, який в день інавгурації Трампа показав жест, схожий на нацистське вітання.

"ЗМІ несправедливо звинувачують найбагатшу людину світу у невинному жесті, який лише відображав його радість і вдячність", - сказав він.