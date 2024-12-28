Зеленський запросив в Україну президента Аргентини Мілея

Про це Зеленський написав у соцмережі X.

"Дуже тепла й змістовна розмова з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Привітав Хавʼєра з Різдвом і Ханукою, з прийдешнім Новим роком, а також відзначив прогрес Аргентини в економічних реформах, лібералізації зовнішньої торгівлі та приборканні інфляції. Аргентина демонструє, що воля до змін і рішучість здатні досягати великих результатів у піднесенні країни", - йдеться у повідомленні.

Зеленський побажав лідеру країни та аргентинському уряду й наступного року демонструвати таку ж позитивну динаміку, оскільки "успіх в одній частині світу означає можливість користі для всіх".

Президент також подякував Мілею за підтримку України та розуміння позицій Києва у війні з РФ.

Крім того, лідери країн обговорили вектори співпраці, зокрема, економічну, безпекову співпрацю, а також партнерство в межах МЕРКОСУР (економічний союз держав у Південній Америці).

"Обговорили й нашу взаємодію з ключовими партнерами. Для нас важливо мати такого друга, на якого ми завжди можемо розраховувати. Дякую, Хавʼєре! Чекаємо в Україні", - додав Зеленський.