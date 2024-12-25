Зеленський на Хануку запалив святкові свічки на подарованій президентом Аргентини Мілеєм менорі

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Сьогодні і Різдво, і початок Хануки. Це дуже добре, що в Україні ми можемо з повагою одне до одного відзначати такі свята, спілкуватись, разом жити й бажати різним людям однієї перемоги – перемоги світла над темрявою", - наголосив президент України.

Разом із рабинами України він запалив ханукальні свічки на менорі, яку торік йому подарував президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час своєї інавгурації.

"Вітаю єврейську громаду зі святом. Бажаю іудейським родинам миру, радості та щедрої долі. Нехай ханукія горить у кожній оселі, надає сил і наповнює новими надіями, зміцнює віру в силу правди та справедливості", - зазначив Зеленський.