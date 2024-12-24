"Ми боремося за надію та перемогу життя": Зеленський привітав українців із Різдвом

Відповідне відео він опублікував у telegram.

"Великий український композитор Микола Леонтович кілька років жив і працював у місті, що сьогодні має назву Покровськ. Викладав тут музику дітям, створив хор і саме там написав другу редакцію "Щедрика", що в ці дні лунає в кожному куточку Землі. Так українець подарував світу музичний дух Різдва. І нехай кожна людина у світі, почувши його, згадає Україну. Те, як ми боремося сьогодні за головний символ цього свята – за надію й перемогу життя. На нашій землі, у кожному місті, у кожному містечку, зокрема і в Покровську", - сказав президент.

Зеленський додав, що це Різдво є третім під час повномасштабної війни.

"Ми не втратили своїх цінностей, і тому сьогодні ми вшановуємо всіх, хто віддав життя, захищаючи нас. Ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому. За всіх, кого Росія загнала в окупацію… Ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна. Вдруге у новій історії Різдво об’єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч-о-пліч. І ми не загубимося", - зазначив він.

"Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим! Нехай у наших душах панує світло віри, серця наповнить світло надії, а кожен дім – любов і достаток. Нехай Господь береже вас, ваші родини, нашу Україну. Хай із його допомогою зникне все те зло, що прийшло в наш дім. А замість нього будуть добро й справедливість. Хай буде мир і достаток", - привітав Зеленський.