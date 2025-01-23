Трамп скасував частину директив, які "перешкоджали американським інноваціям у сфері ШІ"

Відповідний указ з'явився на сайті Білого дому.

У меті указу вказано, що США "вже давно знаходяться в авангарді інновацій у сфері штучного інтелекту" через, мовляв, силу вільних ринків, науково-дослідних інститутів світового класу та підприємницький дух.

"Щоб зберегти це лідерство, ми повинні розробляти системи штучного інтелекту, вільні від ідеологічних упереджень або сконструйованого соціального порядку денного. Завдяки правильній державній політиці ми можемо зміцнити нашу позицію світового лідера в галузі ШІ та забезпечити світле майбутнє для всіх американців", - йдеться в повідомленні.

Цим указом Трамп скасовує деякі існуючі політики та директиви щодо ШІ, "які перешкоджають американським інноваціям у сфері ШІ, розчищаючи шлях для рішучих дій Сполучених Штатів, спрямованих на збереження глобального лідерства у сфері штучного інтелекту".

Наголошено, що політика США полягає у підтримці та посиленні глобального домінування в галузі штучного інтелекту з метою сприяння процвітанню людства, економічної конкурентоспроможності та національної безпеки.