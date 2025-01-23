"Великий друг Ізраїлю": Нетаньягу заступився за Маска, якого критикують за жест, схожий на нацистське вітання
Прем'єр-міністр Ізраїль Беньямін Нетаньягу став на захист американського мільярдера Ілона Маска. Того критикують за жест, схожий на нацистське вітання, зроблений під час інавгурації президента США Трампа
У соцмережі X Нетаньягу написав, що Ілона Маска "несправедливо оббріхують".
Прем'єр Ізраїлю поширив допис Маска, в якому той зауважив, мовляв "радикальні ліві дуже засмучені тим, що їм довелося виділити час зі свого робочого дня, вихваляючи ХАМАС, щоб назвати мене нацистом".
"Ілон – великий друг Ізраїлю. Він відвідав Ізраїль після різанини 7 жовтня, коли терористи ХАМАС вчинили найжахливіше звірство проти єврейського народу з часів Голокосту. Відтоді він неодноразово і рішуче підтримував політику право Ізраїлю на захист від терористів і режимів, які прагнуть знищити єдину єврейську державу. Я дякую йому за це", – написав Нетаньягу.
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Ілон Маск поширив це повідомлення на своїй сторінці в X і подякував Нетаньягу.
Який жест зробив Маск під час виступу після інавгурації Трампа та які реакції це спричинило
Мільярдер Ілон Маск під час святкової промови після інавгурації президента США Дональда Трампа зробив жест, схожий на нацистське вітання.
"Моє серце до тебе. Саме завдяки вам забезпечено майбутнє цивілізації. Завдяки вам. Ми матимемо безпечні міста, нарешті, безпечні міста, безпечні кордони, розумні витрати, основні речі", – сказав він, дякуючи виборцям Трампа. Відтак приклав руку до серця, а потім відкинув її догори. Жест був схожий на нацистське вітання "Sieg Heil".
На цей жест звернули увагу численні медіа, а також користувачі соцмереж. Сам Маск, коментуючи припущення щодо того, що його жест був схожий на нацистський, написав: "Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки. Атака "всі - гітлери" вже дуже набридла".
Канцлер ФРН Олаф Шольц під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня прокоментував суперечливий жест Маска. Німецький політик наголосив, що не підтримує "праві екстремістські позиції".
А міністерка праці та віцепрем'єр-міністерка Іспанії Йоланда Діас 21 січня заявила, що видалить свою сторінку в X через риторику та жести власника платформи Ілона Маска під час інавгурації Трампа.
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