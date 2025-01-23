Трамп зможе натиснути на Путіна й змусити його до перемовин з Україною, – Тихановська

Про це вона розповіла в інтерв'ю Еспресо.

"Друге президентство Трампа може стати ключовим для нашого регіону, і він сам неодноразово заявляв, що припинення російсько-української війни є одним із пріоритетів його зовнішньої політики. Трамп – сильний і часто непередбачуваний гравець, він може використовувати нетрадиційні інструменти, і він може тиснути на Путіна, змусити його сісти за стіл переговорів. Кремлю доведеться рахуватися з могутністю Америки", - переконана Тихановська.

За її словами, команда Трампа має активізувати боротьбу з диктаторськими режимами Путіна й Лукашенка, тож білоруські опозиціонери вже відвідали Вашингтон для зустрічі з новим президентом США.

"Але нам також потрібні наші власні зусилля, щоб захистити майбутню свободу, а не просто покладатися на американську допомогу та підтримку", - констатує політикиня.

Вона нагадала, що у 2020 році президент Трамп був першим лідером, який затвердив санкції проти режиму Лукашенка за фальсифікацію виборів і жорстоке придушення протестів білоруського народу.

"Тож ми вже маємо приклади лідерства Трампа у боротьбі з режимом Лукашенка. І ми очікуємо, що його нова адміністрація також продовжить свою жорстку та послідовну лінію", - прогнозує опозиціонерка.