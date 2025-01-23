МЗС про "вибори" Лукашенка: "Для України питання його легітимності не є актуальним"
Україна не розглядатиме питання визнання легітимності Олександра Лукашенка після так званих президентських виборів у Білорусі
Про це на брифінгу 23 січня сказав речник МЗС України Георгій Тихий, передає Укрінформ.
За його словами, результат "виборів" наперед відомий, а Лукашенко й надалі залишатиметься союзником Кремля у війні проти України. Оскільки Київ і раніше не визнавав Лукашенка президентом, то не робитиме цього й надалі.
"Ми не бачимо жодних умов для відновлення контактів з Олександром Лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним. Ми також солідарні з позицією держав-членів ЄС, США, Канадою, Великою Британією та інших демократичних країн щодо відсутності базових умов для проведення чесних та прозорих виборів відповідно до стандартів ОБСЄ", – сказав Тихий.
Дипломат нагадав і про фактичне позбавлення права участі у виборах великої кількості громадян, які перебувають за межами Білорусі, дехто з них був змушений тікати через політичні переслідування.
"Загалом ми вважаємо, що білоруський народ заслуговує на право обирати владу на дійсних, демократичних, вільних виборах і будувати власне майбутнє без диктату Росії, без її імперських зазіхань і прагнення Москви нав'язати своїм сусідам роль маріонеток", – резюмував речник МЗС України.
- У грудні 2024 року Центральна виборча комісія Білорусі зареєструвала 5 кандидатів, які братимуть участь у виборах президента 26 січня 2025 року - Олександра Лукашенка, Олега Гайдукевича, Сергія Сиранкова, Анну Канапацьку та Олександра Хижняка. Самопроголошений президент Лукашенко балотується всьоме.
- 21 січня у Білорусі розпочалося дострокове голосування на так званих президентських виборах, воно триватиме до 25 січня.
- Європарламент 22 січня ухвалив резолюцію, в якій закликав країни Євросоюзу не визнавати так звані президентські вибори в Білорусі.
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